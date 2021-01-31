برلماني كردي يحدد خيارات كردستان حال فشلت المفاوضات مع بغداد حول الموازنة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال عضو اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان، بهجت علي، في حديث لصحيفة "بغداد اليوم"، إن وفد حكومة الإقليم سيتوجه اليوم إلى بغداد على أمل التوصل لاتفاق نهائي يضمن تثبيت حصة الإقليم في موازنة 2021.

وأشار علي إلى أنه "في حال فشل الاتفاق بسبب الضغوط السياسية فليس أمامنا خيارات سوى الاعتماد على بيع مواردنا من النفط وعائدات المنافذ وتقليل النفقات والاستمرار باستقطاع رواتب الموظفين ومصارحتهم بذلك، وسيكون عاما صعبا على الجميع".

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وأكد أن كل المؤشرات تدل على أن هناك تجاوبا في اللجنة المالية بالبرلمان العراقي، واتجاها نحو تثبيت حصة الإقليم.

إلا أنه استدرك بقوله إن "القرار السياسي سيلعب دوره في التأثير على التصويت".

ومؤخرا أعلن كردستان العراق التوصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية بشأن مخصصات الإقليم في موازنة 2021، يتضمن منح الإقليم حصة مقدارها 12.67 في المئة من الميزانية مقابل تسليم الإقليم 250 ألف برميل يوميا من النفط المنتج في حقوله لبغداد، لكن العديد من النواب العراقيين أكدوا أنهم لن يسمحوا بتمرير الموازنة، إلا إذا دفع الإقليم كامل المستحقات المالية التي بذمته إلى بغداد.

ومنتصف الشهر الماضي أعلن إقليم كردستان العراق الموافقة على بنود قانون "الاقتراض" الذي صوت عليه البرلمان العراقي، ويتضمن تسليم نفط الإقليم بواقع 250 ألف برميل نفط يوميا.