دعوى قضائية لإلزام وزارة الصحة المصرية بتوزيع اللقاح مجانا

دبي - محمود عبدالرازق - فبحسب موقع "خبر مصر" أقام المحامي خالد علي، دعوى قضائية يطالب فيها بإلزام وزارة الصحة المصرية بتوفير لقاح كورونا لجميع المواطنيين مجانا.

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

وقد رفع علي تلك الدعوى وكيلا عن، إلهامي الميرغني، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، وجرى فيها اختصام رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وزيرة الصحة بصفتهم الاعتبارية.

وفي نص الدعوى أن المدعين فوجئوا بإعلان وزارة الصحة المصرية أن التطعيم سيكون مجانيا لكل من "الأطقم الطبية في كل المستشفيات على مستوى البلاد"، وكذلك "المواطنين الذي يطبق عليهم برنامج المساعدات الحكومية لغير القادرين، تكافل وكرامة"، أما باقي الفئات فلن يكون بإمكانها الحصول على اللقاح بالمجان.

وقال محمد فتحى المحامى بالمكتب مقيم الدعوى، أنه لا يمكن الإدعاء بأن حصول المواطنين المصريين على التطعيم بالمجان يمثل عبء على الموازنة العامة أو خزانة الدولة.

وتشهد مصر ارتفاع كبير في عدد حالات الإصابة بالوباء في الأسابيع الأخيرة، وسجلت حتى الآن أكثر من 165 ألف إصابة جديدة، كما سجلت نحو 9 حالة وفاة، ويعتقد مراقبون أن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير.

وكانت مصر قد أعلنت أنها ستستلم، اليوم الأحد، 50 ألف جرعة من لقاح "أسترازينكا"، ضمن 20 مليون جرعة متعاقد عليهم عن طريق هيئة الشراء الموحد.

وقد أوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، علي الغمراوي، بأن الهيئة رخصت الاستخدام الطارئ للقاح كوفيشيلد، من إنتاج شركة معهد الأمصال الهندية"، والتي تعاقدت على نقل تكنولوجيا صناعة اللقاح من شركة أسترازينيكا البريطانية، وذلك بعد مروره بعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقا للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاح.

وكان رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة بهيئة الدواء المصرية، محمود ياسين، قد أكد أن هذا اللقاح يعتبر ثاني لقاح يحصل على رخصة الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء بعد لقاح "سينوفارم"، وأن هيئة الدواء تعكف حاليًا على دراسة وتقييم باقى اللقاحات.