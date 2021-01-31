دعم نسائي لـ"إيمان الكشر" المرشحة لرئاسة الحكومة الليبية

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بوابة أفريقيا الإخبارية، فقد أكدت شبكة إعلام المرأة العربية أن الخطوة التي اتخذتها الكشر غير مسبوقة فى تاريخ ليبيا داعية قياداتها فى 18 دولة، إلى دعم انتخاب إيمان.

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يشار إلى أن شبكة إعلام المرأة العربية هي شبكة تطوعية، تسلط الضوء على التجارب والنماذج الناجحة للمرأة العربية بشكل تطوعى فى وسائل الإعلام العربية، حسب تعريفها بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي.

وفي تعليقه على ترشيحها أكد رئيس الشبكة أن هناك 190 قيادة فى الشبكة منهم 7 رجال فقط والباقى قيادات نسائية من 18 دولة عربية، مؤكدا أن من بين أنجح القيادات فى الشبكة نساء ليبيا.

وأضاف "لقد عانت المرأة الليبية من ويلات الصراع وهى الأكثر تضررا هى وأطفالها لذلك فالمرأة هى الأقدر على بذل أقصى جهد من أجل عودة الاستقرار إلى بلادها".

وأشار صلاح الدين إلى أن الكشر لديها من الخبرات العملية والحس الوطنى والتدريب السياسى ما يمكنها من أداء دورها مع كل التقدير للمرشحين الآخرين

يذكر أن إيمان الكشر كانت ضمن الأسماء التي أعلنت عنها بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا أمس، ضمن 24 شخصية ترشحوا للمجلس الرئاسى و21 لمنصب رئيس الوزراء، فى الفترة الانتقالية قبل إجراء الانتخابات العامة نهاية العام الحالي.

ونشرت البعثة قائمة المرشحين للمجلس الرئاسى ومنصب رئيس الوزراء، بالترتيب الأبجدى للغة العربية، وذلك بعد انتهاء فترة الأسبوع لتلقى الترشيحات لمناصب السلطة التنفيذية والتى انتهت فى 28 يناير/كانون الثاني الحالي.

وجاءت أسماء المرشحين للمجلس الرئاسى (بالترتيب الأبجدى للغة العربية) كالتالي: إدريس سليمان أحمد القايد.. أسامة جويلي.. أسعد محمد زهيو.. خالد السائح.. خالد عمار المشري.. سلامة إبراهيم الغويل.. سليمان أسويكر عوض.. الشريف الوافي.. صلاح الدين النمروش.. طارق عبد الله الأشتر.. عبد الرحمن محمد أبو القاسم البلعزي.. عبد الرحيم على محمد الشيباني.. عبد الله حسين اللافي.. عبد المجيد غيث سيف النصر.. عقيلة صالح قويدر.. على أبو الحجب.. على محمود بوخيرالله.. عمر مهدى أبو شريده.. ماجدة وفتي.. محمد القمودى الحافي.. محمد حسن سليمان البرغثي.. محمد منفي.. مصطفى عبد الحميد دلاف.. موسى الكوني.

فيما جاءت أسماء المرشحين لمنصب رئيس الوزراء كالتالي: آمال جراي.. أحمد عمر أحمد أمعيتيق.. أسامه الصيد.. إيمان كشر.. جمال أبوبكر عمران أبوغرين.. الحرمين محمد الحرمين.. خالد محمد عبد الله لغويل.. ضو عبد الله أبوضوايه.. عاطف ميلود الحاسيه.. عبد الحميد محمد دبيبه.. عبد الرحيم مختار المنتصر.. عبد الرزاق أحمد عبد القادر.. عثمان عبد الجليل محمد.. فتح الله حسين عبد الكريم محمد.. فتحى على عبد السلام باشاغا.. فضيل الأمين.. محمد الأنصاري.. محمد عبد اللطيف المنتصر.. محمد معين منصور الكيخيا.. مفتاح حمادي.. هشام عبد الله أبو الشويكات.