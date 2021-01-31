إعلام: متظاهرون من بيروت يتوجهون إلى طرابلس لـ"دعم المدينة"

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "النشرة" اللبناني فقد انطلق في هذه الأثناء عدد من ​المتظاهرين​ من ​ساحة الشهداء​ باتجاه ​طرابلس​ للتضامن مع المدينة.

© AP Photo / Bilal Hussein

وبالأمس تجمع ناشطون في ​ساحة الشهداء​، تحضيرا للوقفة التضامنية مع ​طرابلس، وأعلنت غرفة التحكم المروري في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن قطع السير عند ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس.

وكان الجيش اللبناني قد أغلق مؤخرا مداخل ساحة النور في طرابلس تزامناً مع الدعوات للاعتصام في الساحة، وتم التعزيز بوحدات إضافية من الجيش اللبناني وصلت إلى طرابلس لمساندة القوات الموجودة في المدينة بعد أيام من الاحتجاجات والتظاهرات التي تشهدها المنطقة.

يشار إلى أن احتجاجات عمت مدينة طرابلس اللبنانية وانتقلت إلى مدن أخرى، بدأت من الاثنين الماضي واستمرت حتى صباح الجمعة، حينما انسحب المحتجون وفتحت السلطات الطرق التي كانت قد أغلقتها.

وقد جاءت احتجاجات طرابلس اعتراضا على قرار إقفال البلد للحد من تفشي فيروس كورونا الذي فاقم وضعهم الاقتصادي الصعب.

وشهدت الاحتجاجات أعمال عنف، حيث أشعل المحتجون النيران في مبنى بلدية طرابلس، فيما قامت قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المحتجين الذين كانوا يقذفون الحجارة والقنابل الصوتية وقنابل المولوتوف عليهم.