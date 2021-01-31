للحد من تفاقم الوضع الإنساني… أمير قطر يوجه بتقديم منحة مالية كبيرة إلى قطاع غزة

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / NASEEM ZEITOON
ولفتت الوكالة إلى أن المنحة القطرية التي وجه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بتقديمها لقطاع غزة يتم صرفها على مدى عام كامل، ابتداء من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.
وقالت وكالة الأنباء القطرية إن "هذه المنحة تأتي في إطار مواصلة دولة قطر دعمها للشعب الفلسطيني الشقيق المحاصر في قطاع غزة".
وتابعت: "سيتم استخدام المنحة القطرية في دفع رواتب الموظفين، وتقديم المساعدات المالية للأسر المتعففة".
وأضافت: "تشمل أيضا تشغيل محطات الكهرباء، للحد من تفاقم الوضع الإنساني والظروف المعيشية الصعبة في القطاع".