للحد من تفاقم الوضع الإنساني… أمير قطر يوجه بتقديم منحة مالية كبيرة إلى قطاع غزة

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / NASEEM ZEITOON

وذكرت ذلك وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن أمير البلاد، أصدر توجيها بتخصيص منحة مالية لقطاع غزة تقدر قيمتها بـ 360 مليون دولار أمريكي".

ولفتت الوكالة إلى أن المنحة القطرية التي وجه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بتقديمها لقطاع غزة يتم صرفها على مدى عام كامل، ابتداء من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن "هذه المنحة تأتي في إطار مواصلة دولة قطر دعمها للشعب الفلسطيني الشقيق المحاصر في قطاع غزة".

وتابعت: "سيتم استخدام المنحة القطرية في دفع رواتب الموظفين، وتقديم المساعدات المالية للأسر المتعففة".

وأضافت: "تشمل أيضا تشغيل محطات الكهرباء، للحد من تفاقم الوضع الإنساني والظروف المعيشية الصعبة في القطاع".