دقلو يكشف عن "محادثات مثمرة" مع أمير قطر... صورة

دبي - محمود عبدالرازق - ووصف دقلو المحادثات بأنها "مثمرة وبناءة"، وأشار إلى أنه ناقش خلالها مع أمير قطر القضايا الثنائية بين السودان وقطر وقضايا المنطقة، بحسب ما جاء عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وأكد دقلو في تغريدته أن "روابط الأخوة بين السودان وقطر قوية ومتجذرة، ومسيرة العلاقات والتنسيق والتعاون المشترك متواصلة لخدمة مصالح شعبي البلدين".

وبحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، فقد استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان محمد حمدان دقلو في مكتبة بالديوان الأميري صباح اليوم الأحد.

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وأضافت الوكالة أنه في بداية المقابلة، أطلع دقلو أمير قطر على آخر تطورات الأوضاع في السودان، كما أعرب عن شكره وتقديره للشيخ تميم بن حمد على مواقف دولة قطر الداعمة للسودان في كافة المجالات، خاصة جهودها لتحقيق السلام في دارفور.

و​وصل الفريق أول محمد حمدان دقلو، للعاصمة القطرية الدوحة، أمس السبت، في زيارة رسمية لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في جميع المجالات.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية، يرافقه دقلو خلال الزيارة وزير الخارجية عمر قمرالدين ومدير المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال عبد المجيد.

وأوضحت الوكالة أن "الزيارة الوفد السوداني للدوحة، تأتي في إطار بحث مسار العلاقات الثنائية المتطورة ودفع مجالات التعاون المشترك لآفاق أوسع بما يخدم مصالح شعبي البلدين".

وكان في استقباله بمطار حمد الدولي سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري ومدير إدارة المراسم في دولة قطر إبراهيم فخرو والقائم بأعمال السفارة السودانية بقطر سلوى عوض بشير وعدد من المسؤولين بدولة قطر.