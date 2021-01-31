شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: وفاتان و403 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل وفاتين و403 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و410 حالات تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة - في التقرير الوبائي اليومي، الذي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.0%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت وزيرة الصحة إلى وجود 57 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 19 مصابا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.