شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يخسر "صانع الرؤساء" بسبب كورونا.. تعرف على النائب "المر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر لبنان، اليوم الأحد، رئيس مجلس الوزراء السابق النائب ميشال المر عن عمر يناهز ال 89 عاما، بعد مضاعفات إصابته بكورونا، بعد أن أمضى أكثر من 60 سنة في الحياة الوطنية والسياسية والاقتصادية اللبنانى.

والمر من أبرز الشخصيات الأورثوذكسية وهو سياسي لبناني عريق، ولعب دورا بارزا في الحياة السياسية اللبنانية في مختلف الحقبات التي مر بها لبنان.

كان نائبا في العديد من الدورات الانتخابية كما عين وزيرا في حكومات كثيرة ووصل إلى منصبي نائب رئيس الحكومة ونائب رئيس مجلس النواب، ولقبه البضع بـ"صانع الرؤساء" لمساهمته بوصول العديد منهم إلى سدة الرئاسة الأولى.

ونعاه السياسيين وقالوا أنه كان علامة فارقة في السياسة اللبنانية، وارتبط اسمه بمنصب "رئيس السن" في المجلس النيابي الحالي.

ومنصب "رئيس السن" في البرلمان اللبناني هو معنوي أكثر منه دستوري، إذ لا يحلّ مكان رئيس مجلس النواب إلا في مناسبات محددة أبرزها جلسة انتخاب رئيس جديد للمجلس.

وكانت للراحل علاقات وتحالفات سياسية واسعة، حتى أن البعض كان يطلق عليه تسمية "صانع الرؤساء" لدوره في وصول كل من الرؤساء السابقين إلياس سركيس وبشير الجميل وإيميل لحود وميشال سليمان إلى رئاسة الجمهورية.

وطوال مشواره السياسي تقلد المر العديد من الحقائب الوزارية في الحكومات المتعاقبة، وبقي نائبا لرئيس مجلس الوزراء بين عامي 1992 و 2000، ونائبا لرئيس البرلمان عام 2004.