شكرا لقرائتكم خبر عن أنصار الرئيس التونسى يحتشدون أمام منزله للتنديد بمحاولة قتله بالسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتشد عدد من أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد، أمام منزله للتنديد بمحاولة تسميمه ، حسبما ذكرت وسائل اعلام اليوم الأحد ، مشيرة الى أن نشطاء تونسيون دعوا الى تنظيم وقفة تضامنية مع الرئيس قيس سعيد على خلفية الحادثة المتعلقة بمحاولة تسميمه.

وفى وقت سابق كشفت الرئاسة التونسية، مساء الخميس، تفاصيل إرسال على طرد مجهول إلى الرئيس قيس سعيد، مؤكدة تدهور الحالة الصحية لمديرة ديوان رئيس الجمهورية التونسية والشعور بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلى لحاسة البصر عقب فتح بريد خاص موجه إلى الرئيس قيس سعيد مساء الأربعاء، ما أدى لنقلها إلى المستشفى العسكرى فى تونس.

وأشارت الرئاسة التونسية فى بيان ، أن البريد المرسل لرئيس الجمهورية قيس سعيد وصل قصر الرئاسة فى تمام الخامسة مساء أمس الأربعاء، موضحة أن أحد الموظفين بكتابة رئاسة ديوان الجمهورية التونسية كان موجودا عند وقوع الحادثة وشعر بنفس الأعراض التى تعرضت لها مديرة الديوان ولكن بدرجة أقل.