وزير الصحة العماني يعلن عن وصول أكثر من مليون جرعة لقاح كورونا قريبا

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وقال السعيدي في تصريح لتلفزيون عُمان، "السلطنة سعت وما زالت للحصول على اللقاح من عدة مصادر، ومنها التحالف الدولي، حيث تم حجز أكثر من مليون جرعة. وحسب المؤشرات يتم البدء في التصدير قبل نهاية شهر فبراير/شباط".

وحول تأخر وصول شحنات اللقاح، الذي تنتجه شركة "فايزر - بيونتيك"، قال الوزير العماني، "هناك تأخير في تطعيمات فايزر على المستوى العالمي، وليس في السلطنة فقط. التأخير لا يؤثر على فاعلية التطعيم، وستصل الشحنة الثانية من فايزر، قبل منصف شهر فبراير/شباط".

وبالنسبة للقاح "أسترازينيكا" المنتج في الهند، والذي استلمت السلطنة 100 ألف جرعة منه كهدية من الحكومة الهندية، أكد السعيدي، أن التجارب السريرية والبحوث العلمية التي أجريت عليه، أكدت فعاليته ضد الفيروس.

وبخصوص وضع انتشار الجائحة في سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 134.326، والعدد التراكمي للوفيات بفعل كورونا إلى 1529، بينما وصل مجموع الحالات المتعافية إلى 126.854 حالة.