إحالة نجل الملياردير المصري كامل أبو علي للجنايات في جريمة قتل... صورة

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان رسمي، فقد وجهت النيابة اتهامات لهيثم كامل أبو علي بـ"إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح في قتل المجني عليها "مي إسكندر إسحاق" وتعمل مهندسة بحسب صحيفة "الشروق" المصرية حال قيادته سيارة تحت تأثير مُسكر ومخدر الحشيش، وتعمده السير عكس الاتجاه المقرر، وقيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر".

وتابع البيان أن النيابة العامة أقامت الدليل على المتهم من شهادة 5 شهود، وما أسفرت عنه معاينة النيابة لموقع الحادث، وما ورد بتقرير "قسم تحليل المواد المخدرة بمعمل مديرية الشئون الصحية بالغردقة"، وما ثبت من تقرير "مستشفى الغردقة العام"، وإقرار المتهم في التحقيقات بتعاطيه مواد مخدرة وكحولية قبل الحادث.