قبل 72 ساعة من استقالة الحكومة... البرهان يهدد بحكومة طوارئ في السودان

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / Hannibal Hanschke
وأفادت الصحيفة، بأن "البرهان أشار إلى أن أوضاع البلاد لا تحتمل المزيد من التلكؤ". وذكرت أن "بعض قادة قوى الحرية والتغيير- الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية - طلبوا من البرهان، عدم الإقدام على خطوة تشكيل حكومة طوارئ، ووعدوه بالإسراع في إنجاز المهمة، وفق المصفوفة الزمنية، التي اعتمدها مجلس الشركاء".
يأتي ذلك بسبب ما أسماه رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تلكؤ قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية، في تقديم ترشيحات للحكومة الجديدة، المقرر إعلانها في الرابع من فبراير/ شباط المقبل.
وأكدت مصادر في الحكومة الانتقالية، أن "وزراء الحكومة سيقدمون استقالاتهم خلال 72 ساعة لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك"، مضيفة أن جميع الوزراء سيقدمون استقالاتهم لرئيس الوزراء، للشروع مباشرة في اختيار طاقمه الوزاري الجديد، من دون حرج وبحرية كاملة.