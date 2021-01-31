هذا ماحدث أثناء تطعيم رئيس وزراء الجزائر باللقاح الروسي

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب جريدة النهار الجزائرية فقد تلقى جراد اللقاح الروسي، بالعيادة متعددة الخدمات بمنطقة الينابيع بالعاصمة.

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وكان لافتا أن رئيس الحكومة الجزائرية لم تكن له أولوية عن بقية المواطنين، حيث انتظر دوره، جالسا معهم في قاعة الانتظار.

ورفض جراد تخطي دوره، وتجاوز المواطنين الذين وصلوا قبله، حينما حاول موظفون أن ينادوه لتلقي اللقاح.

وحينما حان دور رئيس الوزراء الجزائري، فضل إحدى المسنات على نفسه، رغم أنها أتت بعده إلى العيادة.

وأكد جراد أن كمية اللقاح ستكون كافية لكل الجزائريين، وربما سيكون هناك فائض، مشددا على أن تكون المنصة الرقمية الخاصة بالتلقيح دقيقة وتعمم على كل الولايات.

يشار إلى أن السلطات الجزائرية بدأت اليوم الأحد عملية تطعيم المواطنين ببعض المراكز الطبية بالعاصمة الجزائر.

وقد انطلقت عملية التطعيم بـ "لقاح سبوتنيك v" الروسي في مرحلتها الثانية، بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية سيدي أمحمد بوشنافة الينابيع.

وكان الدكتور جمال فورار الناطق الرسمي للجنة متابعة كورونا، قد أكد في تصريحات صحفية أن التطعيم سيتواصل تباعا في مختلف الولايات.

وشدد فورار على أن المخطط لعملية التلقيح أن تشمل مالا يقل عن 80% من الجزائريين، وذلك تدريجيا حسب استلام باقي الجرعات.

من جهته، كان عمار بلحيمر، وزير الاتصال الجزائري، قد أوضح أن المرحلة الثانية من التلقيح ضد كورونا تخص سلكي الأمن، الحماية المدنية، والتعليم، والمسؤولين السياسيين والإعلاميين.