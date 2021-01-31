سوريا... قتيل وجرحى بمظاهرات ضد "قسد" في الحسكة

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وكالة "سانا" اليوم الأحد أنالأهالي نفذوا وقفة احتجاجية رافضين الحصار الذي تفرضه "قسد" على مركز المدينة.

وقالت الوكالة: "إن مسلحي الميليشيا أطلقوا النار على الأهالي المحتجين ما أدى إلى استشهاد مدني وإصابة أربعة آخرين".

وأضافت أن "قسد" أقامت حواجز إضافية ونشرت المزيد من مسلحيها في أحياء المدينة واختطفت عدداً من المدنيين.

وتواصل "قسد" الموالية للاحتلال الأمريكي فرض حصار خانق على مركز مدينة الحسكة وتمنع دخول الآليات ووسائل النقل والمواد التموينية والغذائية وصهاريج المياه وغيرها من الاحتياجات الأساسية اليومية لأهالي المدنية