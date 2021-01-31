العراق... العمليات المشتركة: إعادة انتشار القطعات العسكرية لتأمين بغداد وزيادة تحصين الحدود السورية

دبي - محمود عبدالرازق - وصرح نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن، عبد الأمير الشمري، أن "القطعات الأمنية مستمرة بشكل كبير بملاحقة خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي يعمل الآن من خلال مفارز صغير في المناطق النائية"، بحسب موقع "السومرية نيوز".

© Photo / Iraqi Security Cell

وأكد أن "أمن العاصمة العراقية بغداد مهم وهناك إعادة انتشار للقطعات"، مبينا أن "الحياة طبيعية في العاصمة العراقية بغداد ونعمل على تفعيل الجهد الاستخباري".

وأضاف أن "هناك تنسيقا عسكريا وأمنيا مع إقليم كردستان العراق"، لافتا إلى أن "إعادة انتشار القطعات الأمنية مبني على ضوء التهديدات الأمنية".

وتابع الشمري أن "المنافذ الحدودية مؤمنة بشكل كامل وهناك تواجد للقطعات الأمنية في محيط المنافذ وهناك خطط لتطوير أداء القوات الأمنية بإشراف رئيس الوزراء".

وأردف قائلا أن "الحدود مع سوريا مؤمنة ونعمل على زيادة التحصينات العسكرية هناك".

وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".