هيئة الدواء المصرية تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح "أسترازينيكا"

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة – سبوتنيك. وأوضحت الهيئة أن هذا الترخيص، يأتي ضمن جهودها، لاحتواء عدوى فيروس كورونا المستجد، وتوفير اللقاحات، التي يثبت فعاليتها لمكافحة الفيروس، والعمل على توفيرها لكافحة المواطنين.

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH

وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى أن هذا يأتي ضمن حرصها على اتباع كافة المعايير العالمية والمحلية المعتمدة، من أجل الحفاظ على صحة وحياة المواطن المصري، والحصول على لقاحات آمنة وفعالة وذو جودة عالية.

وقال الدكتور على الغمراوى، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، إن "الهيئة رخصت أمس الاستخدام الطارئ للقاح كوفيشيلد إنتاج شركة سيروم الهندية، والتي تعاقدت على نقل تكنولوجيا صناعة اللقاح من شركة أسترازينيكا البريطانية، وذلك بعد مروره بعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقا للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاح".

ومن جانبه، قال الدكتور محمود ياسين، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة بهيئة الدواء المصرية، أن "هذا اللقاح يعتبر ثاني لقاح يحصل على رخصة الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء المصرية بعد لقاح سينوفارم الصيني".

وتابع ياسين بقوله "هيئة الدواء تعكف حالياً على دراسة وتقييم باقى اللقاحات".

كانت هيئة الشراء الموحد المصرية قد أعلنت التعاقد مع الشركتين المصنعتين للقاح "أسترازينيكا/أكسفورد"؛ للحصول على 20 مليون جرعة.

من جهته أكد خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، في تصريحات صحفية أنه من المقرر تسلم شحنات جديدة من لقاحي "سينوفارم" و"أسترازينيكا" خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت مصر، قد تسلمت يوم 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أول شحنة من لقاح كورونا الذي طورته المجموعة الوطنية الصينية للأدوية (سينوفارم)، قادمة من دولة الإمارات، مؤكدة أنه فعال بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا.

© Sputnik . Pavel Lisitsyn

يشار إلى أن مجموعة "أسترازينيكا" البريطانية كانت قد قامت بتطوير اللقاح بالتعاون مع جامعة أكسفورد، وهو ثاني لقاح ترخص له وكالة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية البريطانية بعد لقاح "فايزر - بيونتيك" الذي يوزع في بريطانيا منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول.

واعتمدت وكالة الأدوية الأوروبية لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما.

جدير بالذكر أن مصر قد بدأت رسمياً، الأحد الماضي، حملتها للتطعيم باللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد، من داخل مستشفى "أبوخليفة" للعزل بمحافظة الإسماعيلية.

وشهدت وزيرة الصحة هالة زايد، حصول الأطقم الطبية بالمستشفى على اللقاح الصيني "سينوفارم"، بعد إجازته للاستخدام الطارئ، لتبدأ باقي المستشفيات المصرية لاحقاً في إعطائه لأطقهما الطبية.