شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة السعودى محذرا من ارتفاع إصابات كورونا: سنضطر لاتخاذ اجراءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرجع الدكتور توفيق ربيعة وزير الصحة السعودي، زيادة إصابات فيروس كورونا في المملكة مرة أخرى إلى التراخي في التدابير الوقائية ، محذرا من أن عدم الالتزام سيضطر السلطات إلى اتخاذ إجراءات احترازية لحماية المجتمع.

ودعا ربيعة في كلمة متلفزة اليوم الأحد، الجميع للمحافظة على مكتسبات التصدي للجائحة، مضيفا: " لا نريد العودة لتفشي الفيروس كما حصل في بعض الدول.. هذه الفترة صعبة جدا ويتحتم علينا التعامل بجدية مع الجائحة".