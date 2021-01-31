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وزير الصحة السعودى محذرا من ارتفاع إصابات كورونا: سنضطر لاتخاذ اجراءات

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القاهرة - سامية سيد - أرجع الدكتور توفيق ربيعة وزير الصحة السعودي، زيادة إصابات فيروس كورونا في المملكة مرة أخرى إلى التراخي في التدابير الوقائية ، محذرا من أن عدم الالتزام سيضطر السلطات إلى اتخاذ إجراءات احترازية لحماية المجتمع.

ودعا ربيعة في كلمة متلفزة اليوم الأحد، الجميع للمحافظة على مكتسبات التصدي للجائحة، مضيفا: " لا نريد العودة لتفشي الفيروس كما حصل في بعض الدول.. هذه الفترة صعبة جدا ويتحتم علينا التعامل بجدية مع الجائحة".

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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