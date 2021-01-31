شكرا لقرائتكم خبر عن 134 ألفا و326 إجمالى الإصابات بفيروس كورونا فى سلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة العمانية، أن إجمالى عدد الإصابات المُسجلة في ال بفيروس كورونا بلغ 134 ألفا و326 حالة، والوفيات 1529 حالة، وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأحد، أن إجمالى عدد المتعافين بلغ 126 ألفا و854، لتصل نسبة الشفاء إلى 4ر94%، مشيرة إلى أن عدد المحتجزين فى المستشفيات وصل إلى 102 والمحتجزين فى العناية المركزة 27 حالة.

وكانت سلطنة عمان، أعلنت حظر إقامة المناسبات بكل أنواعها، ضمن إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. كما أعلنت سلطنة عمان إرجاء فتح التعليم المباشر في الجامعات والكليات، كما أعلنت سلطنة عمان تعليق إقامة الفعاليات والأنشطة الرياضية والمعارض.

ونصحت سلطنة عمان المواطنين والمقيمين بتجنب السفر الخارجي بسبب كورونا.