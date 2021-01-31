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134 ألفا و326 إجمالى الإصابات بفيروس كورونا فى سلطنة عمان

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة العمانية، أن إجمالى عدد الإصابات المُسجلة في ال بفيروس كورونا بلغ 134 ألفا و326 حالة، والوفيات 1529 حالة، وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأحد، أن إجمالى عدد المتعافين بلغ 126 ألفا و854، لتصل نسبة الشفاء إلى 4ر94%، مشيرة إلى أن عدد المحتجزين فى المستشفيات وصل إلى 102 والمحتجزين فى العناية المركزة 27 حالة.

وكانت سلطنة عمان، أعلنت حظر إقامة المناسبات بكل أنواعها، ضمن إجراءات مكافحة انتشار . كما أعلنت سلطنة عمان إرجاء فتح التعليم المباشر في الجامعات والكليات، كما أعلنت سلطنة عمان تعليق إقامة الفعاليات والأنشطة والمعارض.

ونصحت سلطنة عمان المواطنين والمقيمين بتجنب السفر الخارجي بسبب كورونا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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