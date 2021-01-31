شكرا لقرائتكم خبر عن الأشغال العامة الكويتية تعلن عن خطة لتكويت إدارة التخطيط واستبعاد الوافدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدير إدارة التخطيط والمتابعة في وزارة الأشغال العامة بالكويت م. أنور الملا، أن إدارة التخطيط تقوم بالتعاون مع قطاع التنسيق والتنمية بإجراء عملية التدريب والتطوير للكوادر الفنية بالوزارة.

وأضاف فى مقابلة مع الجريدة الكويتية، عملية التطوير تأتى خاصة أن الوزارة اتخذت قرارا باستبعاد جميع الوافدين فتطلب منا ذلك جهدا جبارا في الإحلال بالتعاون مع إدارة التخطيط والتنمية، وإدارة التطوير والتدريب من أجل تأهيل الكوادر الكويتية للإحلال عبر دورات خاصة حول مشاريع الوزارة.

وأكد مدير إدارة التخطيط والمتابعة، أن "الأشغال" تسعى جاهدة في تحقيق خططها الاستراتيجية التي تصب في تحقيق الرؤية السامية للكويت حتى 2035، وذلك من خلال تطبيق نظام مؤشرات الاداء "KPI" لقياس مدى الالتزام بتنفيذ المشاريع، وتذليل جميع العقبات التي تواجهها على أرض الواقع عبر مراجعات أسبوعية وشهرية لجميع الخطط والمشاريع التي تنفذها الوزارة.

ووفقا لإحصاءات كويتية، يتكون المجتمع الكويتي من مزيج متنوع من الجنسيات التي تدخل في تركيبته السكانية، اذ تمثل القوى العاملة الأجنبية، اكثر من 95 % من اجمالي القوى العاملة.

ويبلغ حجم العمالة غير الكويتية في القطاع الخاص وفق تقرير سوق العمل للعاملين في القطاع الخاص اعدته الادارة المركزية للاحصاء في عام 2018 نحو 1597509 نسمة.

وتقول الكويت، إن الخلل في التركيبة السكانية، وفق تقرير اعده ديوان المحاسبة الكويتية، يؤدى إلى مشاكل متعددة منها الازدحام المروري والضغط على المرافق وانتشار العمالة السائبة، وظهور بعض الممارسات الدخيلة على المجتمع.