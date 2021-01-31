دبي تطلق مبادرة تهدف إلى التوزيع العادل للقاح على البلدان النامية... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر المكتب الإعلامي لإمارة دبي، في بيان، اليوم الأحد أنه "... أطلقت إمارة دبي اليوم مبادرة عالمية جديدة حشدت من خلالها خبرات وقدرات كل من طيران الإمارات وشبكة موانئ دبي العالمية، ومطارات دبي والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية، لنقل وتخزين وتسريع توزيع اللقاحات حول العالم، مع التركيز بشكل خاص على البلدان النامية، التي أُضير سكانها بشدة من الوباء وتواجه تحديات في نقل وتوزيع المستحضرات الطبية".

وأضاف البيان أن "هذا التحالف سيستفيد من الانتشار العالمي لطيران الإمارات والقدرات اللوجستية المتميزة لموانئ دبي العالمية والكفاءة التشغيلية وقدرات المناولة العالية لمطارات دبي".

وقال الرئيس التنفيذي لـ "طيران الإمارات" أحمد بن سعيد آل مكتوم، "يقدّم كل طرف في هذه المبادرة مجموعة محددة ومتكاملة من نقاط القوة والقدرات في توزيع اللقاحات، ما يسمح لنا ببناء حل شامل يسخّر المزايا اللوجستية والبنية التحتية القوية لدبي كمركز رئيسي لدعم الجهود الدولية في هذا الشأن".

وأضاف، "أنا على ثقة أن باستطاعتنا معاً تلقّي كميات كبيرة من جرعات اللقاح وتخزينها، ومن ثمّ توزيعها إلى أي نقطة حول العالم في غضون 48 ساعة على أبعد تقدير".

ويُعول على "موانئ دبي العالمية" في مهام جمع اللقاحات من مختلف مواقع التصنيع في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية والهند، ثم تسليمها إلى المطارات والموانئ البحرية والموانئ الجافة، لنقلها إلى المقاصد المختلفة.

وسيتم استخدام شبكة مراكز التخزين والتوزيع ذات المستوى العالمي التابعة لـ "موانئ دبي العالمية"، والمتوافقة مع ممارسات التوزيع المعتمدة دولياً لتخزين اللقاحات للتوزيع في الوقت الصحيح وحسب درجات الحرارة الملائمة، على المستشفيات والعيادات.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية" سلطان أحمد بن سليّم، "لن تتمكن الإنسانية من هزيمة فيروس كورونا، إلا إذا أصبح من الممكن توزيع اللقاحات في كل أرجاء العالم".

وكانت مجموعة "موانئ دبي العالمية" أعلنت، الأربعاء الماضي، عن شراكة واسعة النطاق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، لدعم جهود توزيع لقاحات فيروس كورونا والمستلزمات الطبية المتعلقة بها في البلدان منخفضة الدخل، والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل.

​وبدأت دبي حملة واسعة للتطعيم ضد فيروس كورونا في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد موافقة الإمارات على استخدام لقاح "سينوفارم" الصيني ولقاح "فايزر-بايونتيك".