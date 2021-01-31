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"احذروا وتواصلوا معنا"... سفارة السعودية في روسيا توجه رسالة إلى مواطنيها

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دبي - محمود عبدالرازق - وشددت السفارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، على "ضرورة اتباع التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية في روسيا الاتحادية في هذا الشأن". وقالت، إنه "في حالات الطوارئ -لا سمح الله- الاتصال على هاتف شؤون السعوديين المتاح على مدار الساعة عبر الرقم (79175110815+)".

​وكانت السفارة في روسيا، أصدرت مؤخرا تحذيرا لمواطنيها الزائرين والمقيمين في البلاد، بعدما بدأت الاحتجاجات في جميع أنحاء روسيا، يوم السبت، 23 يناير/كانون الثاني دعما لإطلاق سراح المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي اعتقل فور وصوله البلاد.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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