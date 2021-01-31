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شركات سعودية تقاضي سعد الجبري في كندا بتهمة اختلاس 3,47 مليار دولار

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الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك
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اوتاوا: رفعت شركات حكومية سعودية دعوى قضائية ضد المسؤول السابق في الاستخبارات سعد الجبري، متهمة إياه بسرقة مليارات الدولارات، بحسب وثائق حصلت عليها فرانس برس الجمعة.

وأفادت الفروع العشرة لشركة تحكم الاستثمارية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة في الدعوى المدنية التي تم رفعها إلى محكمة أونتاريو العليا أن الجبري ارتكب عمليات "احتيال واسعة النطاق" تصل قيمة الأموال التي حصل عليها من خلالها إلى 3,47 مليار دولار أميركي على الأقل.

وكان الجبري، المقيم في منفاه في كندا حاليا، بين أبرز مساعدي الأمير محمد بن نايف، الذي حلّ الأمير محمّد بن سلمان مكانه في ولاية العهد.

وأمرت محكمة أونتاريو بتجميد أصول الجبري حول العالم.

وتشير الدعوى إلى أملاك للجبري في السعودية وشقق فخمة في بوسطن وعدة عقارات تابعة له في كندا مشددة على أنه حصل عليها جميعا عن طريق الكسب غير المشروع.

واتّهمت الجبري باختلاس أموال من شركات كانت تمولها المملكة في إطار برنامج مكافحة الإرهاب، كانت مخصصة لنشاطات عدة من بينها شراء معدات أمنية وإرسال عملاء إلى دول حول العالم ودفع الأموال للمخبرين.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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