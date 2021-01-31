شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تترقب وصول 200 ألف جرعة "أكسفورد" فجر الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الكويت وصول 200 ألف جرعة «أكسفورد» فجر الإثنين، وكشف مسؤولون صحيون لصحيفة القبس أن أولى الكميات المحددة ستكون 200 ألف جرعة، وستصل فجر غدا الإثنين.

وتليها دفعات متلاحقة تصل إلى 800 ألف جرعة، تكفي 400 ألف فردٍ، نهاية فبراير أو أول مارس المقبلين، وفق مستجدات الأوضاع الخاصة بزيادة الطلب على الشركات المصنّعة.

واوضح الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة الكويتية د.عبدالله البدر أن ترخيص استخدام الطوارئ للقاح، الذي يجري تصنيعه في مصنع سيروم للأمصال في الهند، بترخيص من شركة أسترازينيكا العالمية، جاء بناء على قرار اللجنة الفنية المشتركة بين إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية وإدارة الصحة العامة لتقييم وتسجيل اللقاحات والطعوم.

ولفت في تصريح صحفي إلى أن هذا اللقاح حصل على اعتماد من هيئة الدواء الأوروبية EMA والوكالة البريطانية لتنظيم الأدوية والمنتجات الصحية MHRA، وأن مصنع سيروم للأمصال معتمد من منظمة الصحة العالمية.