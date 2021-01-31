شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثى الإرهابية طائرة مفخخة باتجاه السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية البحرينية، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه المملكة السعودية، وأضافت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين /بنا/ اليوم الأحد، أن هذا العمل الإرهابي الجبان يشكل اعتداء سافرا على سيادة المملكة واستقرارها، وتهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة المدنيين الآمنين.