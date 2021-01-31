شكرا لقرائتكم خبر عن بدءا من يونيو.. الكويت تفرض 3 دنانير رسوم مغادرة المطار ودينارين على القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر وزير الدولة لشؤون الإسكان الكويتى، وزير الدولة لشؤون الخدمات، الدكتور عبدالله معرفي، قرارا وزاريا يضاف بموجبه 3 دنانير على تذكرة كل راكب مغادر للكويت، و2 دينار تضاف على تذكرة الراكب القادم.

وبحسب صحيفة الراي الكويتية جاء في القرار الوزاري الذي حمل رقم 32 لسنة 2021 في شأن تعديل رسم خدمات المطار والركاب الوارد في الفقرة رقم 3 من الجدول رقم 4 الملحق بالقرار رقم 1 لسنة 2019.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يعاد العمل بالرسوم التشغيلية مقابل خدمات إدارة العمليات الواردة في الجدول رقم 4 الفقرة 3 خدمات المطار والركاب التي تضمنها القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2019 لتكون على النحو التالي:

1- 3 دناتير للراكب المغادر تضاف على تذكرة السفر.

2- 2 دينار للراكب القادم تضاف على تذكرة السفر.

يأتي ذلك على أن يعمل بالقرار من تاريخ 1 يونيو المقبل.