شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يخصص 100 مليون دولار لشراء لقاحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي حيدر مجيد، اليوم الأحد، إن المجلس خصص 100 مليون دولار لشراء لقاحات كورونا، وأضاف مجيد ـ في بيان أوردته "السومرية نيوز" العراقية ـ أن المجلس قرر تخصيص 100 مليون دولار من محفظة البنك الدولي، لشراء اللقاحات المتعلقة بفيروس كورونا بحسب تحديد نوع اللقاح من وزارة الصحة، على أن تعاد هيكلة القرض (المحفظة) من وزارتي (المالية والتخطيط) بالتنسيق بينهما والبنك الدولي، وأوضح أن القرار جاء بناء على ما عرضه وزير الصحة بشكل طارئ، خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الرابعة، المنعقدة بتأريخ 26 يناير 2021 .

وكانت وزارة الصحة العراقية، أعلنت أنه تم الاتفاق مع أسترازينيكا على توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد فيروس كورونا، وحذرت الوزارة من وجود مخاطر تتعلق بارتفاع الإصابات بسبب موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد قد تكون "أشد فتكا" من الموجة الأولى، مبينة أن الوضع الوبائي لم ينحسر بعد، مشيرة إلي استمرارها بالتنسيق مع الشركات المنتجة للقاح لتوفيره بأسرع وقت ممكن.