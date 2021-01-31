الارشيف / اخبار الخليج

صحيفة سعودية: المملكة تسعى لتحقيق التعاون الدولى لتجاوز التحديات إقليميا وعالميا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة سعودية: المملكة تسعى لتحقيق التعاون الدولى لتجاوز التحديات إقليميا وعالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  أكدت صحيفة (اليوم) ، أن المملكة تسعى لتحقيق التعاون الدولي في سبيل تجاوز كل التحديات المشتركة إقليميًا وعالميًا، وتحقيق تنمية شاملة تمتد آفاقها لترتقي بمكونات جودة الحياة وتعزز الاستقرار والازدهار والتقدم في المنطقة بصورة تمتد آفاقها إقليميًا ودوليًا.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد، تحت عنوان "جهود التعاون.. ورخاء العالم" - أن المملكة تدرك جيدًا أن تحقيق التعاون الدولي لا يتم بمعزل عن تحقيق التعاون الإقليمي، وأن جميع التحديات التي نواجهها في عالمنا اليوم تتطلب التكاتف للتغلب عليها.

وأضافت أن تحقيق الاستقرار والازدهار والتقدم في المنطقة، هو نهج راسخ في استراتيجيات السعودية منذ مراحل التأسيس، وحتى هذا العهد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي ومنذ انطلاقة رؤية 2030 الهادفة للارتقاء بمقومات مسيرة التنمية الوطنية بصورة شاملة ومتكاملة في ارتباطاتها ومفاهيمها العالمية.

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا