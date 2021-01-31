صحيفة سعودية: المملكة تسعى لتحقيق التعاون الدولى لتجاوز التحديات إقليميا وعالميا

القاهرة - سامية سيد - أكدت صحيفة (اليوم) السعودية، أن المملكة تسعى لتحقيق التعاون الدولي في سبيل تجاوز كل التحديات المشتركة إقليميًا وعالميًا، وتحقيق تنمية شاملة تمتد آفاقها لترتقي بمكونات جودة الحياة وتعزز الاستقرار والازدهار والتقدم في المنطقة بصورة تمتد آفاقها إقليميًا ودوليًا.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد، تحت عنوان "جهود التعاون.. ورخاء العالم" - أن المملكة تدرك جيدًا أن تحقيق التعاون الدولي لا يتم بمعزل عن تحقيق التعاون الإقليمي، وأن جميع التحديات التي نواجهها في عالمنا اليوم تتطلب التكاتف للتغلب عليها.

وأضافت أن تحقيق الاستقرار والازدهار والتقدم في المنطقة، هو نهج راسخ في استراتيجيات السعودية منذ مراحل التأسيس، وحتى هذا العهد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي ومنذ انطلاقة رؤية 2030 الهادفة للارتقاء بمقومات مسيرة التنمية الوطنية بصورة شاملة ومتكاملة في ارتباطاتها ومفاهيمها العالمية.