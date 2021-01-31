رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يتوجه بزيارة رسمية إلى موسكو

دبي - محمود عبدالرازق - ووفق بيان للمجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، من المقرر أن يلتقي الرئيس القائد والوفد المرافق له خلال زيارته بعددٍ من المسؤولين الروس في الحكومة ومجلسي الشيوخ والنواب (الدوما)، بالإضافة إلى المراكز المتخصصة والمؤسسات العلمية، لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تحقيق السلام، وتعزيز الأمن والاستقرار في الجنوب واليمن والمنطقة، بما يلبي التطلعات المشروعة لشعبنا الجنوبي.

ويرافق الرئيس الزُبيدي في زيارته أعضاء هيئة رئاسة المجلس، اللواء أحمد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية، وأحمد لملس أمين عام هيئة الرئاسة، محافظ العاصمة عدن، والدكتور ناصر الخبجي رئيس وحدة شؤون المفاوضات، وعلي الكثيري، نائب رئيس وحدة شؤون المفاوضات، المتحدث الرسمي للمجلس، وعمرو البيض، عضو هيئة الرئاسة، ومحمد الغيثي، نائب رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية، وأنيس الشرفي، عضو وحدة شؤون المفاوضات.

وفي وقت سابق، أعلن نائب رئيس إدارة الشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، أن وفد من المجلس سيصل إلى موسكو، الأحد، لمناقشة الأوضاع في البلاد وسط تأخر تنفيذ الاتفاق بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية.

وقال المسؤول بالانتقالي الجنوبي، في تصريح لوكالة سبوتنيك، إنه "سيكون من بين أعضاء الوفد الذي سيصل إلى موسكو الأحد، تلبية لدعوة من الحكومة الروسية".