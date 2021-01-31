شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح واتربة فى السعودية ومعتدل فى الكويت ورياح فى الامارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج انخفاض فى درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تنشط الرياح فى السعودية والامارات، ومعتدل بشكل واضح فى الكويت.

السعودية:

فى السعودية تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الجنوبية منها .

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس نهارا معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة .

وفى المساء مائل للبروده الى بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة

الامارات:

وفى الامارات تشهد الساعات الاولى من اليوم الاحد رياح شمالية غربية قادمة من شمال شرق شبه الجزيرة العربية وتعبر أجواء الإمارات متسببة في اضطراب موج البحر بين حين وآخر بالفترة من يوم الاحد وحتى مساء الثلاثاء

كما ويتوقع أن تنشط على إثرها الاتربة والغبار والتي قد تساهم في ضعف الرؤية الأفقية خصوصا أثناء القيادة.