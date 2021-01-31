شكرا لقرائتكم خبر عن حفتر يدعو إلى حمل السلاح مجدداً لـ "طرد المحتل التركى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا المشير خليفة حفتر، رجل شرق ليبيا النافذ، قواته إلى حمل السلاح مجدداً لـ"طرد المحتل التركي" وفقًا لما نقلته وكالة فرانس برس، وذلك في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات لإخراج هذه الدولة من المآزق التي تعاني منها.

وغرقت ليبيا في الفوضى منذ 2011 إثر سقوط نظام معمّر القذافي، وتتنازع الحكم فيها سلطتان هما حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ طرابلس مقرًا وتحظى باعتراف الأمم المتحدة، وسلطة يمثلها خليفة حفتر.

وكان الدعم التركي لحكومة الوفاق، لا سيما عبر إرسال مستشارين عسكريين وطائرات مسيّرة، أتاح إلحاق سلسلة من الهزائم بقوات حفتر على أبواب طرابلس. وفي إشارة إلى أنقرة التي صادق برلمانها الثلاثاء على مذكرة تقضي بتمديد نشر عسكريين في ليبيا لمدة 18 شهرا، قال حفتر، "اليوم نذكّر العالم بموقفنا الثابت، بأنه لا سلام في ظل المستعمر ومع وجوده على أرضنا".

وأضاف في كلمة ألقاها لمناسبة ذكرى استقلال ليبيا الـ69: "لا خيار إلا رفع راية التحرير من جديد، وتصويب بنادقنا ومدافعنا ونيران قذائفنا نحو هذا العدو المعتدي المتغطرس المتجاهل لتاريخنا النضالي".

وتابع: "استعدوا أيها الضباط والجنود الأبطال، ما دامت تركيا ترفض منطق السلام واختارت لغة الحرب، فاستعدوا لطرد المحتل".