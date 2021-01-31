تونس تمنح رخصة ترويج استثنائية للقاح الروسى المضاد لفيروس كورونا

القاهرة - سامية سيد - أسندت وزارة الصحة التونسية أمس السبت، رخصة ترويج استثنائية ومؤقتة لمدة سنة بالسوق التونسية للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان "في إطار العمل على توفير اللقاحات اللازمة للتوقي من انتشار فيروس كورونا، تم بتاريخ 30 يناير 2021 إسناد رخصة ترويج استثنائية ومؤقتة لمدة سنة بالسوق التونسية للقاح "Sputnik".

وأضافت أنه تم إسناد رخصة الترويج بعد تقييم الملف المقدم من المخبر من قبل الخبراء التابعين للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية والمركز الوطني لليقظة الدوائية وغيرهم من الخبراء في مجالات علم الفيروسات وعلم السموميات وعلم المناعة والأمراض المعدية.

وأكدت الوزارة أن الإطار الترتيبي سيمكن من التسريع في إجراءات التزود باللقاح الروسي.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 91 وفاة و1679 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد وصل إلى 6599، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 206030.