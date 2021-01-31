شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية تعلن 200 ألف جرعة من لقاح "أكسفورد" ستصل فجر الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة الكويتية، أن "200 ألف جرعة من لقاح أكسفورد المضاد لفيروس كورونا تصل إلى الكويت الأسبوع المقبل"، وإمكان اعتماده خلال أيام، وانه تم ترخيص استخدام الطوارئ للقاح، وذلك بعد حصوله على الاعتمادات الدولية الصحية.

وكشف مسؤولون صحيون لـ"القبس" أن أولى الكميات المحددة ستكون 200 ألف جرعة، وستصل فجر بعد غد (الإثنين)، وتليها دفعات متلاحقة تصل إلى 800 ألف جرعة، تكفي 400 ألف فرد، نهاية فبراير أو أول مارس المقبلين، وفق مستجدات الأوضاع الخاصة بزيادة الطلب على الشركات المصنعة.

وبين الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة د.عبدالله البدر أن ترخيص استخدام الطوارئ للقاح، الذي يجري تصنيعه في مصنع سيروم للأمصال في الهند، بترخيص من شركة أسترازينيكا العالمية، جاء بناء على قرار اللجنة الفنية المشتركة بين إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية وإدارة الصحة العامة لتقييم وتسجيل اللقاحات والطعوم.

ولفت في تصريح صحافي إلى أن هذا اللقاح حصل على اعتماد من هيئة الدواء الأوروبية EMA والوكالة البريطانية لتنظيم الأدوية والمنتجات الصحية MHRA، وأن مصنع سيروم للأمصال معتمد من منظمة الصحة العالمية.