عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سيجنال يضيف ميزات الدردشة السائدة لجذب الجمهور

الأحد 31 يناير 2021

الخليج 365

أضاف الإصدار الأحدث من تطبيق سيجنال مجموعة من إضافات الدردشة السائدة الجديدة إلى تطبيق المراسلة المشفر الذي يزداد شيوعًا.



وتتضمن هذه الميزات الشائعة: خلفيات الدردشة والملصقات المتحركة وقسم حول في ملفك الشخصي، ويتعامل تطبيق iOS الآن مع البيانات بشكل أكثر كفاءة، مما يجعله أقرب إلى تكافؤ الميزات مع تطبيق أندرويد.

وشهدت تطبيقات المراسلة، مثل: سيجنال وتيليجرام، زيادة في النمو خلال الأسابيع الأخيرة.

وتم دعم سيجنال Signal من خلال توصية من الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، بينما استفاد التطبيق ومعه تيليجرام من رد الفعل العنيف على سياسة الخصوصية الجديدة المربكة لتطبيق واتساب من فيسبوك.

وتم الإعلان عن الميزات الجديدة للمرة الأولى في 12 يناير/كانون الثاني الجاري، وأبلغت التقارير عن طرحها في الإصدار التجريبي من سيجنال Signal لنظام أندرويد الصادر في الأسبوع الماضي.

وباستخدام خلفيات الدردشة، يمكنك الاختيار من بين عدد من الإعدادات السابقة أو تحديد صورة خاصة بك، ويمكنك أيضًا تعيين خلفية لمحادثة معينة أو جميعها، ويحتوي الإصدار التجريبي على 24 ملصقًا متحركًا.

في الوقت نفسه، يعد تطبيق iOS أكثر كفاءة مع البيانات، حيث يرى مستخدمو آيفون إعدادًا جديدًا لتقليل استخدام البيانات أثناء المكالمات.

وهناك أيضًا خيار لإيقاف تنزيلات المرفقات تلقائيًا أثناء المكالمات، والضغط المحسن للصور من بين التحسينات الأخرى.

وتعكس الميزات الجديدة زيادة شعبية التطبيق، حيث يمكن لمستخدمي سيجنال Signal إنشاء حزم الملصقات المتحركة الخاصة بهم عبر نسخة سطح المكتب من التطبيق.

وتعرض معاينات قائمة الدردشة الموسعة اسم المرسل في الدردشات الجماعية، لذلك من السهل تحديد سلاسل المحادثات التي يجب البحث عنها أولاً.

كان سيجنال Signal خيارًا شائعًا للمراسلة لأولئك الذين يركزون على أمان الاتصالات، وطلبت المفوضية الأوروبية من الموظفين الانتقال إلى Signal في شهر فبراير 2020.

ولا يزال التطبيق يركز على إطلاق الميزات الجديدة التي تركز على الأمان، مثل تشفير مكالمات الفيديو الجماعية في شهر ديسمبر.

لكن المزيد من الميزات التي تركز على المستهلك، مثل: الخلفيات والملصقات، يمكن أن تجعل Signal أكثر سهولة بالنسبة للمستخدمين القادمين إلى التطبيق من واتساب أو فيسبوك ماسنجر.