شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الكويت ينفى توقف الرحلات إلى لندن ونيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت الخطوط الجوية الكويتية، في توضيح بشأن ما نشر في بعض منصات التواصل الاجتماعي، حول توقف الرحلات إلى لندن ونيويورك بأن ذلك غير صحيح تماماً، حيث أن التوقف الحالي لرحلات نيويورك ولندن جاء بسبب التداعيات الصحية وتأثيرها على العرض والطلب وتطبيقاً لتعليمات السلطات الصحية.

وأضافت أن ذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا، أما رحلة نيويورك لندن فهي متوقفة منذ سنوات لأسباب تجارية، نظراً لتشغيلها كخط مباشر والحال كذلك مع مختلف الرحلات التي أصبحت جميعها مباشرة، "لذا اقتضى التوضيح شاكرين للجميع تعاونهم واهتمامهم".

وكانت حسابات إخبارية نشرت على مواقع التواصل معلومات مفادها أن "الخطوط الجوية الكويتية ألغت خط سيرها إلى نيويورك ولندن، وأن ذلك بعد أن كسب الصهاينة حكماً يجبر الخطوط الكويتية في أميركا على السماح لهم بالصعود على متنها في رحلاتها إلى لندن".



