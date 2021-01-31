شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة المالية السودانية تزور البحرين لبحث الفرص الاستثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت الدكتورة هبة محمد على وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادى المكلفة بالسودان، إلى مملكة البحرين فى زيارة رسمية تستغرق يومين، تُجرى خلالها عددا من اللقاءات مع المسئولين فى البحرين لبحث سبل التعاون بين وزارتى المالية فى البلدين.

وذكرت وزارة المالية السودانية، فى بيان، أن الزيارة تبحث الفرص الاستثمارية المتبادلة بين البلدين، إلى جانب متابعة الملفات المتعلقة بريادة الأعمال وتوظيف الشباب مع منظمة المكتب الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) والمؤسسات الأخرى ذات الصلة.

يذكر أن وزارة المالية تعمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وعدد من الجهات ذات الصلة على وضع استراتيجية قومية وقانون للشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إنشاء وحدة لريادة الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار وتنمية القطاع الخاص، وإنشاء صندوق لتمويل الشباب، وذلك من خلال هذه الوحدة التى تم تكوينها مؤخرا لتكون المظلة لكل مشاريع رواد الأعمال فى السودان، وذلك للمساهمة فى توفير فرص للشباب تحقيقاً لخطة الوزارة التى تهدف إلى توفير حوالى ٢٥٠ ألف وظيفة للشباب خلال الفترة الإنتقالية.