"أنصار الله": التحالف قصف مأرب بـ 15 غارة جوية

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القاهرة- سبوتنيك. وذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله" أن طيران التحالف (العربي بقيادة السعودية ) نفذ 15 غارة جوية على محافظة مأرِب، تركزت 13 غارة منها على مديرية صرواح غربي مأرِب، فيما استهدفت غارتان مديرية مجزر شمال غربي مأرب، وذلك غداة تعرض المحافظة إلى 8 غارات.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، أن طيران التحالف العربي دمر تعزيزات لـ "أنصار الله" كانت في طريقها إلى جبهتي صرواح وهيلان غربي محافظة مأرب التي تشهد معارك بين الجيش اليمني والجماعة.

ومنذ أواخر حزيران/ يونيو الماضي، تصاعد القتال في محافظة مأرب بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله" عقب إطلاق الأخيرة حملة عسكرية للسيطرة على المحافظة الغنية بالنفط، وخاصة مركزها مدينة مأرب، التي تمثل أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، إذ تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صافر.

في سياق الغارات الجوية، شن التحالف، اليوم، غارتين على محافظة صعدة معقل جماعة "أنصار الله" شمال غربي اليمن، استهدفتا مديرية الظاهر جنوب غربي صعدة، حسب "المسيرة".