الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت وكالة الأنباء السعودية، مساء اليوم السبت، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أفادت من خلالها بوفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، وبأنه سيصلى عليه الأحد، في مدينة الرياض.

ونشرت الوكالة نص البيان، الذي جاء فيه:

وفاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز رحمه الله، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ يوم غدٍ الأحد الموافق 18 / 6 / 1442هـ في مدينة الرياض.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد أجرى مكالمة هاتفية مع الأمير فيصل بن تركي، أمس الجمعة، اطمأن خلالها على صحة الفقيد.

وشغل الأمير الراحل الكثير من المناصب العسكرية، منها نائب قائد القوات الجوية الملكية السعودية، بالإضافة للعديد من المناصب المدنية، بينها رئاسة المركز الوطني للأرصاد الجوية.

ويشار إلى أن الأمير تركي بن ناصر، هو الابن السابع للأمير ناصر بن عبد العزيز آل سعود.

ونعى الأمير تركي بن ناصر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، قائلا في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر":