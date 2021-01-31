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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز

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دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت وكالة الأنباء ، مساء اليوم السبت، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أفادت من خلالها بوفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، وبأنه سيصلى عليه الأحد، في مدينة الرياض.

ونشرت الوكالة نص البيان، الذي جاء فيه: 

وفاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز رحمه الله، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ يوم غدٍ الأحد الموافق 18 / 6 / 1442هـ في مدينة الرياض.

وكان ، الأمير ، قد أجرى مكالمة هاتفية مع الأمير فيصل بن تركي، أمس الجمعة، اطمأن خلالها على صحة الفقيد.

وشغل الأمير الراحل الكثير من المناصب العسكرية، منها نائب قائد القوات الجوية الملكية السعودية، بالإضافة للعديد من المناصب المدنية، بينها رئاسة المركز الوطني للأرصاد الجوية.

ويشار إلى أن الأمير تركي بن ناصر، هو الابن السابع للأمير ناصر بن عبد العزيز آل سعود.

ونعى الأمير تركي بن ناصر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، قائلا في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر":

 رحم الله سمو الأمير تركي بن ناصر.. عزائي لعائلته الكريمة وآل سعود الكرام.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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