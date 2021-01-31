شكرا لقرائتكم خبر عن 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى موريتانيا..والإجمالى يرتفع لـ16608 حالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء اليوم السبت، تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالى حالات الإصابة فى البلاد إلى 16 ألفا و608 حالات.

وأفاد بيان للوزارة - بثته الإذاعة الموريتانية - بأنه بعد إجراء 1009 فحوصات، تم تسجيل 32 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تم تسجيل 38 حالة شفاء؛ ليصل إجمالى حالات الشفاء إلى 15 ألفا و634 حالة .

ولم يتم رصد أى وفيات جديدة؛ ليستقر عدد الوفيات عند 422 حالة.