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32 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى موريتانيا..والإجمالى يرتفع لـ16608 حالات

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء اليوم السبت، تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالى حالات الإصابة فى البلاد إلى 16 ألفا و608 حالات.

وأفاد بيان للوزارة - بثته الإذاعة الموريتانية - بأنه بعد إجراء 1009 فحوصات، تم تسجيل 32 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تم تسجيل 38 حالة شفاء؛ ليصل إجمالى حالات الشفاء إلى 15 ألفا و634 حالة .

ولم يتم رصد أى وفيات جديدة؛ ليستقر عدد الوفيات عند 422 حالة.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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