شكرا لقرائتكم خبر عن 701 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب و13 وفاة في 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم السبت تسجيل 701 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 851 أمس ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 470691 حالة. كما سجلت 13 وفاة جديدة نزولا من 22 أمس ليرتفع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 8259 وفاة.

وبدأ المغرب حملة تطعيم ضد كوفيد 19, بعد أن أعطى العاهل المغربي محمد السادس أول أمس الخميس إشارة البداية بتلقيه اللقاح نفسه.

ومن المنتظر أن يلقح المغرب 80 في المئة من السكان الذين تفوق أعمارهم 17 عاما.