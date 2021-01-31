شكرا لقرائتكم خبر عن بيان للجيش الليبى: الوضع فى سرت مستقر وتحت سيطرتنا ولا صحة لوجود مرتزقة روس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجيش الوطنى الليبى، اليوم السبت، بيان جاء فيه إن الوضع فى سرت تحت السيطرة الخاصة به، مؤكدا على أنه لا صحة لوجود عناصر مرتزقة من روسيا، وذلك وفقا لخبر عاجل بقناة العربية الإخبارية.

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، قد أعن فى وقت سابق، أن وحدات الإنذار والاستطلاع المبكر لقوات الدفاع الجوي العربي الليبي رصدت الخميس الماضى، انتهاك طائرة بدون طيار أجنبية المجال الجوى الليبى مقابل منطقة هراوة شرق مدينة سرت 50 كم.

وقال المسماري ـ في بيان صادر يوم أمس الجمعة عن القيادة العامة، نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال) ـ " إن هذا العمل المعادي يتعارض مع بيان القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، الذي شددت فيه على ضرورة احترام المجال الجوي الليبي، وعدم الدخول إليه إلا بعد التنسيق مع جهات الاختصاص المعنية بهذا الشأن".

وأضاف، " إن هذه الأعمال المعادية والاستفزازية من قبل الأطراف الساعية لإفشال التسوية السياسية التي تعمل عليها بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا، والدول الصديقة والشقيقة، وكذلك مخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5".