شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: سقوط مقذوف عسكرى أطلقته الميليشيا الحوثية بالقرب من مستشفى بجازان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث الإعلامى لمديرية الدفاع المدنى بمنطقة جازان بالسعودية العقيد محمد بن يحيى الغامدى بأن الدفاع المدنى تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكرى تم إطلاقه من قبل عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضى اليمنية، تجاه محافظة الحرث بمنطقة جازان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه بمباشرة جهات الاختصاص البلاغ فى الموقع، تبين أنه مقذوف عسكرى من نوع كاتيوشا، سقط فى حديقة مجاورة لمستشفى الحرث العام، وتناثرت شظاياه فى عدة مواقع مختلفة، ولم ينتج عنه أى إصابات أو أضرار، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة فى مثل هذه الحالات.