شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تعلن ترشح 24 شخصية للمجلس الرئاسى الليبى و21 لمنصب رئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا عن ترشح 24 شخصية للمجلس الرئاسى و21 لمنصب رئيس الوزراء، فى الفترة الانتقالية قبل إجراء الانتخابات العامة نهاية العام الحالي.

ونشرت البعثة - وفقا لبوابة الوسط الليبية، اليوم السبت - قائمة المرشحين للمجلس الرئاسى ومنصب رئيس الوزراء، بالترتيب الأبجدى للغة العربية، وذلك بعد انتهاء فترة الأسبوع لتلقى الترشيحات لمناصب السلطة التنفيذية والتى انتهت فى 28 يناير الحالي.

وأعربت البعثة عن تقديرها العميق لجهود لجنة التدقيق المكونة من ثلاثة من أعضاء ملتقى الحوار السياسى الليبي، للنظر فى طلبات المرشحين، والتأكد من مطابقتها لمعايير الترشح التى اتفق عليها الملتقى فى تونس بتوافق الآراء.

وجاءت أسماء المرشحين للمجلس الرئاسى (بالترتيب الأبجدى للغة العربية) كالتالي: إدريس سليمان أحمد القايد.. أسامة جويلي.. أسعد محمد زهيو.. خالد السائح.. خالد عمار المشري.. سلامة إبراهيم الغويل.. سليمان أسويكر عوض.. الشريف الوافي.. صلاح الدين النمروش.. طارق عبد الله الأشتر.. عبد الرحمن محمد أبو القاسم البلعزي.. عبد الرحيم على محمد الشيباني.. عبد الله حسين اللافي.. عبد المجيد غيث سيف النصر.. عقيلة صالح قويدر.. على أبو الحجب.. على محمود بوخيرالله.. عمر مهدى أبو شريده.. ماجدة وفتي.. محمد القمودى الحافي.. محمد حسن سليمان البرغثي.. محمد منفي.. مصطفى عبد الحميد دلاف.. موسى الكوني.

فيما جاءت أسماء المرشحين لمنصب رئيس الوزراء كالتالي: آمال جراي.. أحمد عمر أحمد أمعيتيق.. أسامه الصيد.. إيمان كشر.. جمال أبوبكر عمران أبوغرين.. الحرمين محمد الحرمين.. خالد محمد عبد الله لغويل.. ضو عبد الله أبوضوايه.. عاطف ميلود الحاسيه.. عبد الحميد محمد دبيبه.. عبد الرحيم مختار المنتصر.. عبد الرزاق أحمد عبد القادر.. عثمان عبد الجليل محمد.. فتح الله حسين عبد الكريم محمد.. فتحى على عبد السلام باشاغا.. فضيل الأمين.. محمد الأنصاري.. محمد عبد اللطيف المنتصر.. محمد معين منصور الكيخيا.. مفتاح حمادي.. هشام عبد الله أبو الشويكات.