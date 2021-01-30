إسرائيل تشهد حدثا عسكريا هو الأول من نوعه منذ نشأتها

دبي - محمود عبدالرازق - © AP Photo / Tsafrir Abayov
وذكرت القناة أن الجيش الإسرائيلي قد عزى هذا الأمر إلى اكتشاف حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا وسط الجنود والضباط، في وقت أمر الجيش بتلقي الجنود محاضرات وتدريبات نظرية من خلال التعليم عن بُعد، مع شرط التزام الجنود بارتداء الزي العسكري كاملا.
وفي السياق نفسه، تمكنت الحملة الإسرائيلية التي انطلقت الشهر الماضي من تطعيم نحو 3 ملايين إسرائيلي، من بينهم أكثر من 1.6 مليون تلقوا الجرعة الثانية للقاح.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، الخميس الماضي، أن 2042 جنديا إسرائيليا، مصابون بفيروس كورونا.