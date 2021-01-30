شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن اليمنى يلقى القبض على خلية تجسس حوثية فى مأرب مكونة من 8 نساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قوات الأمن اليمنى، إلقاء القبض على خلية تجسس حوثية في مأرب مكونة من 8 نساء، وأكدت العثور على ألغام وأجهزة تحديد مواقع وقائمة اغتيالات مع خلية التجسس فى مأرب، وذلك وفقا لخبر عاجل بقناة العربية الإخبارية

وكان قوات الجيش اليمنى، قد أتلفت اليوم السبت، 5 آلاف لغم أرضى وعبوة ناسفة، زرعتها مليشيا الحوثى الإرهابية، فى محافظة حجة، شمالى غرب اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن الألغام التى تم إتلافها تنوعت بين ألغام مضادة للعربات وألغام فردية وعبوات ناسفة مختلفة الحجم، بالإضافة إلى متفجرات زرعها الحوثيون فى براميل مياه ووضعوها داخل منازل المواطنين فى مدينة حرض.

وزرعت مليشيا الحوثى الإنقلابية، آلاف الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، فى الأحياء السكنية، والطرق العام، فى مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، تسببت بسقوط مئات الضحايا من المدنيين، أغلبهم نساء وأطفال.