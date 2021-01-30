شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 701 إصابة و13 وفاة بـ"كورونا" فى 24 ساعة‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، تسجيل 701 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 470.691 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التى جرت، عقب إجراء 14.415 فحصا، بلغ 4.883.093 منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب 2 مارس من العام الماضي.

وأضاف البيان بانه تم تسجيل 13 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 8259، كما تم تسجيل 762 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالى التعافى 448.628.