شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني: إتلاف 5 آلاف لغم أرضى وعبوة ناسفة زرعها الحوثيون بحجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتلفت قوات الجيش اليمنى، اليوم السبت، 5 آلاف لغم أرضى وعبوة ناسفة، زرعتها مليشيا الحوثى الإرهابية، فى محافظة حجة، شمالى غرب اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الألغام التى تم إتلافها تنوعت بين ألغام مضادة للعربات وألغام فردية وعبوات ناسفة مختلفة الحجم، بالإضافة إلى متفجرات زرعها الحوثيون فى براميل مياه ووضعوها داخل منازل المواطنين فى مدينة حرض.

وزرعت مليشيا الحوثى الإنقلابية آلاف الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، فى الأحياء السكنية، والطرق العام، فى مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، تسببت بسقوط مئات الضحايا من المدنيين، أغلبهم نساء وأطفال.