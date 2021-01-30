الدفاع المدني السعودي: سقوط مقذوف عسكري أطلقته "أنصار الله" على جازان

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للدفاع المدني السعودي على "تويتر" اليوم السبت، وقالت: "سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بالقرب من مستشفى الحرث العام دون إصابات أو أضرار".

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس": "بمباشرة جهات الاختصاص البلاغ في الموقع، تبين أنه مقذوف عسكري من نوع كاتيوشا، سقط في حديقة مجاورة لمستشفى الحرث العام، وتناثرت شظاياه في عدة مواقع".

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، في وقت سابق اليوم، تدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية، أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثيين، تجاه المملكة، مضيفا: "تم تدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة".

وقال بيان التحالف العربي: "ملتزمون بتدمير القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وتقود السعودية، منذ مارس/ أذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أواخر 2014.

وفي المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.