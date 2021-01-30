الكشف عن حصيلة وملابسات الانفجار الضخم جنوبي العراق

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / THAIER AL-SUDANI
وأفاد الدفاع المدني، بإن الحادث أسفر عن إصابة ٢٠ شخصا بحروق مختلفة وأضرار مادية في المحال التجارية والعجلات القريبة من محل الحادث، الذي تشير التحقيقات الأولية إلى أنه كان نتيجة احتباس الغاز في منظومة احتراق الفرن.
وأفاد مصدر أمني عراقي لـ"سبوتنيك" اليوم السبت، بإصابة العشرات من المواطنين بجروح وحروق، إثر تفجير هائل أسفر عن تدمير محل أفران بمحافظة الديوانية جنوبي العراق.
وحسب المصدر، فإن تفجير بواسطة منظومة للغاز، حسب المعلومات الأولية، وقع داخل "فرن للصمون" في قضاء الحمزة الشرقي جنوبي محافظة الديوانية، ما أسفر عن تدمير الفرن بالكامل.
© Photo / Iraqi Civil Defense Corps
الانفجار الضخم الذي شهدته محافظة الديوانية جنوبي العراق
وأضاف المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن عددا من المواطنين لا يزالون تحت الأنقاض، مرجحا ارتفاع حصيلة الجرحى.
وأكد المصدر أن التفجير لم يسفر عن وفيات، منوها إلى أن سيارات الشرطة والإسعاف هرعت إلى موقع الإنفجار لنقل الجرحى إلى أقرب المستشفيات، وأن عمليات البحث عن ضحايا تحت الأنقاض لا تزال مستمرة.
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