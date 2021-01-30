شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق روسي: تونس تسجل لقاح (سبوتنيك في) لتكون الثالثة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر صندوق الاستثمار المباشر الروسي اليوم السبت أن تونس أصبحت ثالث دولة في أفريقيا تسجل لقاح (سبوتنيك في) الروسي المضاد لمرض كوفيد-19.

وقالت وزارة الصحة التونسية إن التسجيل سيكون ساري المفعول لمدة عام.

وحتى الآن تم تسجيل لقاح (سبوتنيك في) في روسيا وروسيا البيضاء والجزائر والأرجنتين وبوليفيا وصربيا وفلسطين وفنزويلا وباراجواي وتركمانستان والمجر والإمارات العربية المتحدة وإيران وجمهورية غينيا.