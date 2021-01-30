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صندوق روسي: تونس تسجل لقاح (سبوتنيك في) لتكون الثالثة أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد -  ذكر صندوق الاستثمار المباشر الروسي اليوم السبت أن تونس أصبحت ثالث دولة في أفريقيا تسجل لقاح (سبوتنيك في) الروسي المضاد لمرض كوفيد-19.

وقالت وزارة الصحة التونسية إن التسجيل سيكون ساري المفعول لمدة عام.

وحتى الآن تم تسجيل لقاح (سبوتنيك في) في روسيا وروسيا البيضاء والجزائر والأرجنتين وبوليفيا وصربيا وفلسطين وفنزويلا وباراجواي وتركمانستان والمجر والإمارات العربية المتحدة وإيران وجمهورية غينيا.

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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