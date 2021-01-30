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عشرات الجرحى إثر انفجار ضخم جنوبي العراق... فيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف المصدر أن تفجير بواسطة منظومة للغاز حسب المعلومات الأولية، وقع داخل "فرن للصمون" في قضاء الحمزة الشرقي جنوبي محافظة الديوانية، ما أسفر عن تدمير الفرن بالكامل وإصابة 27 مواطنا في حصيلة أولية.

وأضاف المصدر الذي تحفظ الكشف عن أسمه، أن عددا من المواطنين لازالوا تحت أنقاض الدور والأبنية المجاورة للفرن، التي تضررت نتيجة الإنفجار، مرجحا إرتفاع حصيلة الجرحى.

وأكد المصدر أن التفجير لم يسفر عن وفيات، منوها إلى أن سيارات الشرطة والإسعاف هرعت إلى موقع الإنفجار لنقل الجرحى إلى أقرب المستشفيات، وأن عمليات البحث عن ضحايا تحت الإنقاض لازالت مستمرة حتى اللحظة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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